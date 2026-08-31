За матеріалами СБУ суд призначив дев’ятьом бойовикам по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ суд призначив дев’ятьом учасникам російських військ та незаконних збройних формувань по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усі вони потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Про це пише пресцентр СБУ.

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України суд визнав дев’ятьох зрадників винними у державній зраді та колабораційній діяльності.

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Українські військові затримали засуджених під час бойових дій на Покровському та Краматорському напрямках.

Серед них – мешканець тимчасово окупованої частини Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до 132-ї мотострілецької бригади армії РФ. Він служив снайпером і гранатометником, мав позивний «Сухой» та брав участь у штурмах позицій Сил оборони під Покровськом. Згодом військовослужбовець потрапив у полон.

Ще один засуджений – житель Макіївки. За даними слідства, він ще у 2018 році вступив до незаконного збройного формування Південного військового округу РФ та отримав позивний «Якут». Спочатку чоловік був механіком-водієм російського взводу протиповітряної оборони, а згодом брав участь у наступальних діях штурмових груп на позиції українських військових у Покровському районі.

До російських військ приєднався і місцевий рецидивіст, який на той час відбував покарання у колонії на території Адигеї. Після укладення контракту з Міністерством оборони РФ його зарахували до штурмового загону «Шторм-V». Після короткої підготовки чоловіка направили на фронт. Він атакував українські оборонні позиції поблизу Володимирівки, де потрапив у полон.

Четвертий фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини Донеччини, який ще до початку повномасштабної війни переїхав до Москви. У вересні 2025 року він вступив до російської армії, а приблизно через півтора місяця був взятий у полон українськими військовими під час боїв на Краматорському напрямку.

Ще п’ятеро засуджених – жителі тимчасово окупованих міст Донецької області, які в різний час добровільно приєдналися до збройних формувань Росії.

За даними СБУ, російське командування використовувало їх у складі так званих «одноразових» штурмових груп. Вони брали участь у бойових діях поблизу Добропілля, Кучерового Яру, Веселого та Золотого Колодязя. Під час цих боїв усі п’ятеро потрапили в полон до Сил оборони України.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав дев’ятьох фігурантів винними за ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, а також ч. 7 ст. 111-1 ККУ – колабораційна діяльність.

Кожному із засуджених призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовою контррозвідкою СБУ. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Донецької обласної прокуратури.