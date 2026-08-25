Українські правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка, за даними слідства, ошукала громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень. Загалом у справі фігурують уже дев’ятеро людей.

Про це повідомила Національна поліція України.

Угруповання організувало в Харкові роботу незаконного кол-центру. Його працівники шукали потенційних жертв у даркнеті – купували контакти іноземців, які раніше вже втратили гроші через псевдоінвестиційні проєкти.

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Після цього оператори телефонували потерпілим і видавали себе за представників юридичної компанії. Вони переконували людей, що можуть допомогти повернути втрачені кошти. Щоб нібито провести необхідні операції, шахраї просили встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу до пристроїв. Отримавши таким чином доступ до онлайн-банкінгу, вони оформлювали на потерпілих кредити та переказували гроші з їхніх рахунків.

Перший етап міжнародної спецоперації відбувся у травні. Українські поліцейські спільно з латвійськими колегами затримали двох ключових учасників угруповання та трьох їхніх спільників.

Під час другого етапу операції підозри отримали ще четверо фігурантів. Серед них – 24-річна HR-менеджерка кол-центру. Вона відповідала за підбір нових працівників та організовувала для кандидатів проходження поліграфа. У разі доведення вини учасникам злочинної організації загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України