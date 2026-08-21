ВАКС взяв екснардепа Микитася під варту із заставою 30 млн грн

Прокурор САП просив для Микитася тримання під вартою із можливістю внесення застави у 200 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату та бізнесмену Максиму Микитасю у справі про легалізацію коштів. Суд постановив взяти його під варту, визначивши альтернативу у вигляді застави в 30 млн грн.

Про це з посиланням на трансляцію засідання ВАКС інформує LB.ua

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив для Микитася тримання під вартою із можливістю внесення застави у 200 млн грн.

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Під час засідання Микитась заявив про готовність співпрацювати зі слідством. Водночас він назвав кримінальне провадження "політичною маніпуляцією".

У разі внесення визначеної судом застави екснардеп має виконувати низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він повинен:

носити електронний засіб контролю;

прибувати до детектива, прокурора або суду на першу вимогу;

не контактувати з визначеними у рішенні особами, серед яких Ірина Мудра, Валентин Єлізаров, Вадим Столар та інші фігуранти;

здати закордонний паспорт.

Для Максима Микитася це вже п'ята підозра. Раніше він отримав їх за ймовірне заволодіння державними котами, спроби підкупу експертів, пропозицію хабаря меру Дніпра та інші правопорушення.

Контекст

19 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, могла діяти за участю чинного та колишнього народних депутатів, а також посадовців Офісу Президента. Серед можливих фігурантів справи називали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, нардепа Вадима Столяра та екснардепа Максима Микитася.

У день оголошення про спецоперацію НАБУ оприлюднило перші записи перехоплених розмов учасників схеми. Розслідування отримало назву "Форест Гамп". На оприлюднених матеріалах фігуранти, зокрема, обговорюють передачу грошей.

19 серпня Ірину Мудру було звільнено з посади заступниці керівника ОП.

Того ж вечора Кабінет міністрів відсторонив Миколу Гладишенка від посади голови наглядової ради державного Sense Bank та ініціював його відсторонення з посади голови правління. За версією слідства, через рахунки банку учасники схеми могли легалізувати близько 150 млн грн готівки. Кошти могли використовувати для внесення застави за одного з фігурантів іншого кримінального провадження – Германа Галущенка.