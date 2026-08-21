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ВАКС розпочав обирати запобіжний захід для ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої: засідання продовжать 24 серпня (оновлено)

На початку засідання Ірина Мудра звернулась з проханням до суду перенести розгляд через погіршення стану здоров'я.

ВАКС розпочав обирати запобіжний захід для ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої: засідання продовжать 24 серпня (оновлено)
Обрання запобіжного захисту для Ірини Мудрої
Фото: Скриншот з відео

Розпочалось засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядають застосування запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента України Ірині Мудрій, повідомляє LB.ua.

На початку захист колишньої посадовиці просив провести засідання у закритому режимі, посилаючись на стан здоров’я Мудрої та її близьких. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступив проти такого формату. Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні клопотання, тож засідання відбувається у відкритому режимі.

Водночас Мудра та її адвокати просили перенести розгляд справи через погіршення її самопочуття. Підозрювана сказала, що ї треба надати їй час для відновлення та реабілітації.

Прокурор САП заперечив і проти перенесення засідання. За його словами, лікарі не рекомендували Мудрій госпіталізацію, а тому підстав для відкладення розгляду немає.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту. Після цього свою позицію озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він просить взяти Мудру під варту з можливою заставою в розмірі 150 млн грн.

  Далі суд оголосить перерву до 15:00 понеділка, 24 серпня. До відновлення засідання сторона захисту матиме час для ознайомлення з матеріалами справи.

Що відбувається

  • 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
  • НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили: заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра), в якої провели слідчі дії, екснардеп, голова державного банку, голова наглядової ради державного банку, інші особи. Джерела LB повідомили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.
  • За декілька годин після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.
  • Адвокат Мудрої підтвердив, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Водночас він заперечив інформацію про її затримання й заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри.
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