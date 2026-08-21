ВАКС розпочав обирати запобіжний захід для ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої: засідання продовжать 24 серпня (оновлено)

На початку засідання Ірина Мудра звернулась з проханням до суду перенести розгляд через погіршення стану здоров'я.

Розпочалось засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядають застосування запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента України Ірині Мудрій, повідомляє LB.ua.

На початку захист колишньої посадовиці просив провести засідання у закритому режимі, посилаючись на стан здоров’я Мудрої та її близьких. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступив проти такого формату. Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні клопотання, тож засідання відбувається у відкритому режимі.

Водночас Мудра та її адвокати просили перенести розгляд справи через погіршення її самопочуття. Підозрювана сказала, що ї треба надати їй час для відновлення та реабілітації.

Прокурор САП заперечив і проти перенесення засідання. За його словами, лікарі не рекомендували Мудрій госпіталізацію, а тому підстав для відкладення розгляду немає.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту. Після цього свою позицію озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він просить взяти Мудру під варту з можливою заставою в розмірі 150 млн грн.

Далі суд оголосить перерву до 15:00 понеділка, 24 серпня. До відновлення засідання сторона захисту матиме час для ознайомлення з матеріалами справи.

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