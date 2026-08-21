ВАКС розпочав обирати запобіжний захід для ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої: засідання продовжать 24 серпня (оновлено)

Розпочалось засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розглядають застосування запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента України Ірині Мудрій, повідомляє LB.ua.
На початку захист колишньої посадовиці просив провести засідання у закритому режимі, посилаючись на стан здоров’я Мудрої та її близьких. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виступив проти такого формату. Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні клопотання, тож засідання відбувається у відкритому режимі.
Водночас Мудра та її адвокати просили перенести розгляд справи через погіршення її самопочуття. Підозрювана сказала, що ї треба надати їй час для відновлення та реабілітації.
Прокурор САП заперечив і проти перенесення засідання. За його словами, лікарі не рекомендували Мудрій госпіталізацію, а тому підстав для відкладення розгляду немає.
Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту. Після цього свою позицію озвучив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він просить взяти Мудру під варту з можливою заставою в розмірі 150 млн грн.
Далі суд оголосить перерву до 15:00 понеділка, 24 серпня. До відновлення засідання сторона захисту матиме час для ознайомлення з матеріалами справи.
Що відбувається
- 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
- НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили: заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра), в якої провели слідчі дії, екснардеп, голова державного банку, голова наглядової ради державного банку, інші особи. Джерела LB повідомили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.
- За декілька годин після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.
- Адвокат Мудрої підтвердив, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Водночас він заперечив інформацію про її затримання й заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри.