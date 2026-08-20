ВАКС залишив без змін запобіжний захід Ольги Стефанішиної

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід для експосолки та колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Про це пресслужба ВАКС повідомила Суспільному.
6 серпня ВАКС обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн гривень. Усю суму внесла юридична компанія, на яку вона працювала в 2019 році.
Крім застави, суд постановив заборону на спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих.
Друга підозра Ольги Стефанішиної
5 серпня стало відомо про отримання експосолкою України в США підозри в незаконному збагачуванні на понад 13,9 млн гривень та недостовірному декларуванні.
За даними слідства, Стефанішина володіла двома квартирами в ЖК «Файна Таун», що були оформлені на її подругу. Вартість цієї нерухомості – 11 мільйонів гривень.
У різний період в її власності перебували й інші активи, оформлені на близьких осіб:
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квартира у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);
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паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);
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автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).
У деклараціях цього майна не було. Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати ці активи.
«Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – коментувала справу Ольга Стефанішина.
САП клопотала про заставу в 13,3 млн гривень. Захист Ольги Стефанішиної просив відмовитися від призначення будь-якого запобіжного заходу.
Перша підозра Ользі Стефанішиній була оголошена ще в 2019 році. Вона має статус обвинуваченої по справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Лукаш. Стефанішина фігурує в ній через те, що вона разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.