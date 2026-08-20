Кабмін провів низку кадрових призначень і звільнень у міністерствах

Кадрові зміни – у МЗС, Міністерстві у справах ветеранів, Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту, а також Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень у Міністерстві закордонних справ, Міністерстві у справах ветеранів, Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту, а також Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, уряд звільнив Андрія Сибігу з посади першого заступника міністра закордонних справ України. Вчора Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаді глави МЗС.

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У Міністерстві у справах ветеранів звільнили Руслана Приходька, Фархада Фархадова та Олега Шиманського з посад заступників міністра. Водночас Сергія Рекуна призначили першим заступником міністра, а Ігоря Пискуна – заступником міністра.

Руслана Приходька та Олега Шиманського уряд також призначив на посади заступників міністра у справах ветеранів, але вже з визначеними напрямами роботи. Приходько відповідатиме за питання європейської інтеграції, Шиманський – за цифровий розвиток, цифрові трансформації та цифровізацію.

Кадрові зміни відбулися і в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту. З посади заступника міністра звільнили Костянтина Ковальчука. Його наступниками на посадах заступників стали Руслан Олійник та Кирило Фесик.

Також Інну Острадчук призначили державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Окремі рішення стосувалися Пенсійного фонду України. Тетяну Король повторно призначили заступницею голови правління ПФУ, а Олександра Малецького – заступником голови правління Пенсійного фонду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.