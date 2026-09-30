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Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі

Боксер та акторка мають спільну дочку Каю-Євдокію.

Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко
Фото: dazn.com

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко через адвокатів подав клопотання до суду Лос-Анджелеса щодо призначення його тимчасовим представником 11-річної доньки Каї-Євдокії під час процесу щодо успадкування майна матері дівчинки Гейден Панеттьєрі.

Як пише CNN, Кая є єдиною прямою спадкоємицею акторки, чиє життя обірвалося через наркотики. Кличко упродовж більшої частини життя дитини фактично виховує доньку самостійно, вона проживає разом з ним в Україні.

Юристи боксера наголошують, що він має стати тимчасовим розпорядником майна, яке належатиме доньці, щоб запобігти його зникненню чи пошкодженню. Кличко стверджує, що лише прагне захистити майбутню власність Каї, поки не буде обрано постійного законного представника. 

    

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