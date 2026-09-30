Reuters: Іспанія планує посилити правила для шукачів притулку в Сеуті

Згідно із документом, люди, чиї заяви на притулок були відхилені, повинні будуть оскаржувати це рішення з-за меж Іспанії, якщо їхня країна походження вважається Європейським Союзом безпечною.

Іспанія планує відійти від стандартних міграційних процедур і посилити правила подання заяв на притулок для мігрантів, які прибули до її північноафриканського анклаву Сеута під час масового переходу кордону в липні.

Про це свідчить проєкт указу, з яким ознайомилося агентство Reuters. Документ викликав обурення правозахисників та експертів із міграційного права.

Указ, покликаний прискорити розгляд заяв і депортацію понад 10 000 мігрантів. Згідно із заходами, передбаченими проєктом документу, який поки що офіційно не підтверджений, люди, чиї заяви на притулок були відхилені, повинні будуть оскаржувати це рішення з-за меж Іспанії, якщо їхня країна походження вважається Європейським Союзом безпечною. Це стосуватиметься, зокрема, громадян Марокко незалежно від їхніх особистих обставин.

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Указ, дія якого поширюватиметься заднім числом на мігрантів, які прибули під час масового переходу 30 і 31 липня, також дозволить уряду не проводити стандартний розгляд заяв на притулок спеціальною комісією, до складу якої входять, зокрема, представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Заяви мігрантів можуть бути відкликані, якщо з ними не вдасться зв’язатися протягом п’яти днів, а особам, яких визнають такими, що поводилися «насильницьки або погрозливо», можуть негайно скасувати право на перебування.

Іспанські юристи та неурядові організації розкритикували запропоновані заходи. 13 неурядових організацій, серед яких Іспанська комісія допомоги біженцям (CEAR) та Oxfam, назвали їх «серйозною загрозою» для дотримання Іспанією міжнародних конвенцій у сфері прав людини.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії відмовилося коментувати проєкт документа.

Наприкінці липня понад 70 000 людей незаконно перетнули кордон із Марокко до Сеути суходолом і морем. Це викликало занепокоєння європейських лідерів і продемонструвало обмеженість нещодавньої реформи міграційних правил ЄС, покликаної посилити контроль на кордонах.