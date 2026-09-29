США запровадили санкції проти 10 осіб та організацій за закупівлю зброї для Ірану

Усі активи підсанкційних осіб, які перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються.

США в межах операції Economic Outcast 29 вересня запровадили санкції проти 10 фізичних і юридичних осіб у кількох країнах, яких Вашингтон звинувачує у закупівлі зброї та компонентів для Міністерства оборони та логістики Збройних сил Ірану (MODAFL).

За даними Мінфіну США, MODAFL відповідає за дослідження, виробництво й закупівлю озброєнь, а також контролює структури, пов’язані з іранськими програмами балістичних ракет і безпілотників.

Серед підсанкційних осіб – представник MODAFL у Пекіні Сеєд Асгар Алізаде Табатабаї, який координував закупівлю готових систем озброєнь і компонентів подвійного призначення в Китаї. Також санкції стосуються іранської Kavoshcom Asia R and D Group, яка закуповувала електронні компоненти для HESA та Shahid Bakeri Industrial Group, гонконзької EC Mojo Technology та пов’язаних із ними представників. Окремий блок санкцій спрямований проти пакистанського бізнесмена Васіма Паші Таджаммала і трьох компаній Cavalier, які, за твердженням США, виступали посередниками MODAFL у закупівлі та постачанні зброї.

Вашингтон заявляє, що операція Economic Outcast, оголошена 24 серпня, має перекрити економічні канали, через які Іран отримує доходи від контрабанди нафти, обходить санкції та фінансує терористичну діяльність. США також попереджають іноземні компанії та фінансові установи про ризик вторинних санкцій за значні операції з підсанкційними особами або сприяння обходу американських обмежень.

Усі активи підсанкційних осіб, які перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються. Американським особам забороняються операції з їхнім майном, а компанії, які щонайменше на 50% належать заблокованим особам, також автоматично підпадають під блокування. Мінфін США наголошує, що метою санкцій є не лише покарання, а й зміна поведінки та позбавлення іранського режиму можливостей відновлювати свої військові програми.