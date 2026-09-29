У Франції на масштабні протести вийшли держслужбовці та школярі

У Франції 29 вересня відбулися страйки державних службовців та протести старшокласників через заплановане скорочення бюджетних видатків. Масові акції проходять за два дні до представлення урядом проєкту бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє Reuters.

Державні службовці вийшли на страйк, а учні в різних містах блокували входи до шкіл. До протестів планують долучитися медики, пожежники та вчителі. По всій країні заплановано близько 170 мітингів.

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У Парижі, за даними французьких ЗМІ, був заблокований кожен десятий вхід до старших шкіл. Біля одного з ліцеїв учні, деякі з закритими обличчями, перекривали вхід, використовуючи, зокрема, сміттєві контейнери. Біля іншої школи демонстранти розмістили банер із вимогою "менше поліції, більше грошей".

Останніми днями студентські протести набирали обертів. У Ліллі біля школи горіли сміттєві контейнери, у Ліоні, за повідомленням газети Le Progrès, сталися сутички між поліцією та учнями. Напружена ситуація також спостерігалася біля шкіл у Ніцці.

Страйк впливає і на транспорт: французький регулятор цивільної авіації попередив про можливі перебої з авіарейсами в деяких аеропортах. Вранці повідомлялося про обмежені проблеми в роботі громадського транспорту.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню напередодні засудив насильницькі прояви під час протестів, заявивши, що ніщо не виправдовує створення небезпеки для учнів, працівників шкіл чи поліцейських.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Контекст

Однією з головних причин невдоволення є плани уряду щодо скорочення видатків. Цього місяця Лекорню заявив про намір заощадити 54 млрд євро. Держслужбовці, зокрема вчителі та пожежники, вимагають покращення умов праці та підвищення зарплат.

Французькі вчителі в середньому отримують менше, ніж їхні колеги в інших європейських країнах. За сім місяців до президентських виборів невдоволення посилює тиск на президента Емманюеля Макрона та його уряд.