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Британський уряд закликав чиновників "не дякувати" штучному інтелекту

Для держслужбовців підготували рекомендації щодо більш ефективного та екологічного використання ШІ. 

Британський уряд закликав чиновників "не дякувати" штучному інтелекту
Ілюстративне фото
Фото: pexels/sanketgraphy

Уряд Великої Британії підготував рекомендації для держслужбовців щодо більш ефективного використання штучного інтелекту.

Про це пише Tom's Hardware

Серед іншого, чиновникам радять не витрачати зайві запити на ввічливі фрази після відповіді чатботів.  

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"Ефективніше не казати «дякую» — до того ж у цьому просто немає потреби", - пояснюється в проєкті посібника, який ще потребує доопрацювання.

У посібнику під назвою "Етичне та раціональне використання ШІ" також міститься застереження про необхідність перевіряти й дотримуватися політик щодо ШІ, встановлених у конкретних відомствах. Для роботи можуть бути визначені певні інструменти та підходи. Хоча в документі не уточнюється, про які саме відомства йдеться, це свідчить про розуміння того, що практика використання технології може змінюватися залежно від характеру виконуваної роботи. 

Це підкріплюється розділом, у якому працівникам нагадують про важливість вибору відповідного інструменту для конкретного завдання. Як приклади наведено використання Gemini Flash замість Gemini Pro та GPT Instant замість GPT Thinking.

У документі нагадують, що результат роботи ШІ потребує обов'язкової перевірки, а відповідальність за фінальний результат лежить на самих працівниках. Йдеться не лише про фактичні помилки, а й про можливі упередження чи дискримінаційні формулювання.

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