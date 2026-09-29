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Норвегія виділяє понад 2 млн євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим

Кошти спрямують до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста.

Норвегія виділяє понад 2 млн євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим
Прапор Норвегії

Норвегія виділяє 2,3 млн євро (25 млн крон) фінансової підтримки на гуманітарну діяльність щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб та військовополонених.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на норвезький уряд.

Допомогу спрямують до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. 

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Як зазначили в уряді Норвегії, ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації й реінтеграції тих, хто постраждав від війни.

15 мільйонів крон виділяють на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон.

Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. 

"Незаконна загарбницька війна Росії проти України призвела до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини. Ми маємо й надалі привертати до цього увагу та намагатися надавати допомогу українцям, які постраждали від війни", – наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

  • Норвегія виділила понад $100 млн на бюджетну підтримку України. Про цю допомогу президент України домовився під час зустрічі прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
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