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Папа Римський закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів

За його словами, лідери мають "шукати шляхи вирішення проблеми без продовження війн, які більше не мають сенсу".

Папа Римський закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Лев XIV закликав Росію та Україну сісти та обговорити, як завершити війну.

Про це пише Reuters, посилаючись на прес-конференції Папи на борту рейсу до Риму після чотириденної поїздки до Франції.

Він сказав, що Католицька Церква, яка налічує 1,4 мільярда вірян, зобов'язана закликати до миру та поваги до людського життя.

«Церква має відповідальність просувати ці цінності, постійно запрошуючи лідерів – з Росії та України, а також інших країн – зібратися разом, сісти за стіл переговорів, розпочати діалог», – сказав Папа.

За його словами, лідери повинні «шукати шляхи вирішення проблем без продовження цих війн, які більше не мають сенсу».

Папа Римський також засудив національних лідерів, які, за його словами, «починають говорити про ядерну зброю та війни, що стають дедалі більш руйнівними».

  • Папа Лев XIV у суботу, 26 вересня, провів просто неба месу на площі Згоди в Парижі. За оцінкою Ватикану, на богослужіння зібралися близько 700 тисяч людей – приблизно на 100 тисяч більше, ніж зареєструвалися для участі в заході.
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