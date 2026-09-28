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Майя Санду засудила російську атаку: "Терор проти народу України, науки та економіки"

Майя Санду засудила російську атаку: "Терор проти народу України, науки та економіки"

Майя Санду засудила російську атаку: "Терор проти народу України, науки та економіки"
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Майя Санду засудила російську атаку по будівлі Національної академії наук України та цивільних цілях у Києві.

Про це вона написала в соцмережі Х.

Санду наголосила, що Росія навмисно тероризує народ України.

"Росія сьогодні завдала удару по Національній академії наук України та цивільних цілях у Києві, Дніпрі та інших місцях. Загинули цивільні. Це - навмисний терор проти народу, науки та економіки. Росія мусить заплатити за ці злочини, і її терор мусить бути зупинений", – написала Санду.

Як повідомлялося, сьогодні протягом дня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками, 86 із них - реактивні (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів). Атака триває досі. Основний напрямок ворожого удару – Київщина. 

В результаті атаки є жертви і постраждалі. Також пошкоджено низку об'єктів, зокрема - будівлю Національної академії наук. Унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві постраждав  колишній секретар РНБО, перший віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін. За попередніми даними, його особиста помічниця Наталя загинула.

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