Майя Санду засудила російську атаку: "Терор проти народу України, науки та економіки"

Президентка Молдови Майя Санду засудила російську атаку по будівлі Національної академії наук України та цивільних цілях у Києві.

Про це вона написала в соцмережі Х.

Санду наголосила, що Росія навмисно тероризує народ України.

"Росія сьогодні завдала удару по Національній академії наук України та цивільних цілях у Києві, Дніпрі та інших місцях. Загинули цивільні. Це - навмисний терор проти народу, науки та економіки. Росія мусить заплатити за ці злочини, і її терор мусить бути зупинений", – написала Санду.

Як повідомлялося, сьогодні протягом дня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками, 86 із них - реактивні (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів). Атака триває досі. Основний напрямок ворожого удару – Київщина.