Провчили за неповагу. Як збірна України здолала Угорщину в Будапешті

Які тактичні рішення допомогли Україні обіграти Угорщину напіврезервним складом і чому Андреа Мальдеру вже можна обережно хвалити, – читайте в огляді матчу на LB.ua.

Синьо-жовті натомість уперше за тривалий час приємно здивували. Насамперед порадував азарт, з яким грали українці. Це заслуга Мальдери. А ще була злість – переважно спортивна, але не лише. Це природна реакція на те, що вболівальники суперника освистують гімн твоєї країни, яка вже понад чотири роки в умовах повномасштабної війни бореться за свою незалежність, паралельно захищаючи від ворожої навали інших, зокрема й Угорщину. Тому цей матч, з огляду також на непрості взаємини двох держав, вийшов за межі суто спортивного, хоча й футболу за 90 хвилин вистачало.

Перший офіційний матч збірної України під керівництвом Андреа Мальдери не міг пройти легко. Італієць очолив команду ще в травні, але до цього провів із нею лише два літні спаринги – з Польщею та Данією. До гри проти Угорщини в Лізі націй у Будапешті він мусив підготувати знекровлену травмами основних футболістів збірну в максимально стислий термін: від оголошення заявки до матчу минуло дев’ять днів, а на безпосередню підготовку, за словами самого тренера, три. Тому від гри українців багато не очікували.

Повернення до класики. Яке тактичне рішення Мальдери стало ключовим?

Тільки лінивий не наголошував перед грою на тому, що збірна України через травми втратила багатьох футболістів, які, будь вони здорові, стали б у пригоді в матчі проти Угорщини. Але факт залишався фактом: довелося адаптуватися.

Андреа Мальдера вирішив ризикнути. З перших хвилин у складі збірної України на полі з’явилося одразу двоє форвардів – Владислав Ванат і Данило Сікан. Це означало, що команда гратиме за класичною схемою 4-4-2, яку нині рідко використовують як базову. У 1990-х і на початку 2000-х саме ця формація була однією з найпоширеніших, доки її не потіснили 4-2-3-1 та 4-3-3.

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Фото: Дан Балашов/УАФ Футболісти збірної України з футболу перед стартом матчу

«Ми розпочали матч із двома нападниками, бо знали, що можемо атакувати в глибину. В деяких ситуаціях нам це добре вдавалось», – пояснив свій вибір після гри Мальдера.

У випадку України таке рішення дало змогу не лише нав’язати боротьбу попереду завдяки двом номінальним форвардам, а й за потреби цими ж футболістами заповнювати центр поля, де під час захисних дій було аж п’ятеро українців. І Ванат, і Сікан періодично відтягувалися назад, щоб допомогти партнерам у пресингу й створити більшість у відборі. Це було ключовим з огляду на те, що саме в центрі поля грає головний актив Угорщини (як виявилося згодом, ще й головний провокатор) – Домінік Собослаї.

Фото: EPA/UPG Володимир Бражко з м'ячем під час гри

Він виконував роль диригента, тож від його нейтралізації залежало багато. Хоч форварди й старалися допомагати, основним це завдання було для Володимира Бражка й Олега Очеретька. Зауважимо, що першому не вдалося потрапити в ритм гри: він мав проблеми в протистоянні з візаві, уже на 21-й хвилині отримав жовту картку, тож у перерві Мальдера, не бажаючи ризикувати, замінив його на Єгора Назарину. А от другий, як за книжкою, виконав величезний обсяг роботи в центрі поля, ставши фактично двигуном команди.

Фото: Дан Балашов/УАФ Віктор Циганков б'є по воротах

Поки центральні півзахисники в’язали суперників по руках і ногах, вінгери українців – Віктор Циганков і Георгій Судаков – намагалися просувати м’яч уперед за першої ж можливості. Коли вони йшли занадто високо до воріт суперників, оголюючи зони позаду, за спину висувалися флангові захисники – Віталій Миколенко та Ілля Крупський. Футболіст «Харкова» взагалі дебютував за національну команду в матчі з Угорщиною. Вони шукали форвардів, особливо Данила Сікана, який і став героєм матчу. Чим не голлівудська історія з огляду на шлях гравця, підзабутого в Україні?

Становлення нової ударної сили збірної України

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25-річний футболіст востаннє грав за збірну в листопаді 2023 року, причому його кар’єра в національній команді й до того не була визначною: лише один гол у семи матчах. А потім – перерва майже на три роки.

Фото: EPA/UPG Данило Сікан у боротьбі з суперником намагається видряпати м'яч

Як виявилося, упродовж цього періоду форвард обростав м’язами. У 2025 році він перейшов із «Шахтаря» в турецький «Трабзонспор», де забив сім голів у 34 матчах, а потім переїхав до «Андерлехта». Саме в Бельгії Сікан почав демонструвати якісні результати. Зокрема, на рахунку форварда п’ять голів у кваліфікації Ліги Європи УЄФА, завдяки чому бельгійці пробилися до основного етапу змагань. Як тут не зауважити, що українським футболістам пасує бельгійська Ліга Жупіле?

Саме в такій формі Данило повернувся до збірної України. Додайте до цього мотивацію довести, що всі навколо помилялися, три роки ігноруючи його кандидатуру. У результаті маємо футболіста, який зіграв ледь не зразково. Справа навіть не в тому, що саме Данило забив гол. Він був украй корисним усі 66 хвилин, відведених йому на полі. Форвард якісно чіплявся за м’яч, пропонував себе, нав’язував боротьбу, а ще – нетипово для себе дворічної давнини – за потреби протягував м’яч уперед.

Фото: EPA/UPG Гольовий удар Сікана головою

За іронією долі саме його гол на 42-й хвилині став переможним. Данило відкрився у штрафному майданчику суперників, відірвався від захисників і головою легко спрямував м’яч у протихід голкіперу. Потім побіг уздовж бровки, проїхався на колінах і несамовито закричав. Це було для нього важливо! Це була емоція, якої так давно бракувало матчам збірної України з футболу.

Вихід з емоційної ями

Цікаво, що цим запалом Данило не вирізнявся серед партнерів. Хлопці не цуралися грати жорстко, агресивно, іноді навіть на межі дозволеного. Як завжди, у цьому компоненті найпомітнішим був лівий захисник збірної Віталій Миколенко. У самовіддачі цього футболіста не було сумнівів навіть у найтемніші часи збірної, а тепер і поготів. Було відчутно, що його, як і всіх інших, правильно вмотивували.

Фото: EPA/UPG Віталій Миколенко під час верхової боротьби

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Звісно, робити глобальні висновки поки зарано, але ж наскільки це контрастує з часами тренерства Сергія Реброва! Тоді навіть на найважливіші матчі гравці виходили якимись сумними, порожніми, байдужими. Принаймні таке враження складалося під час перегляду їхніх ігор. У матчі з Угорщиною ж вони були вмотивованими.

На це, зокрема, вказують цифри. Українці частіше фолили (19 проти 12), йшли в підкат (20 проти 10), вигравали єдиноборства (49 проти 45) й перехоплювали м’яч (10 проти 4). На мотивації своїх підопічних після матчу наголосив і головний тренер команди Андреа Мальдера.

Фото: Дан Балашов/УАФ Емоції Андреа Мальдери під час матчу

«З точки зору духу й енергії це неймовірно – як вони віддаються на полі. Говорити про футбол – це не повністю передасть мої емоції. Я дуже гордий хлопцями, які віддають максимум не так мені, як власному народу і вболівальникам», – сказав Мальдера після матчу.

Не емоціями єдиними

Вистачало в матчі й, власне, футболу. Відчувалося, що футболісти ще не до кінця розуміють задуми нового тренера, однак усе одно грають з ідеєю. Атаку намагалися завершувати ударом, у контратаку, переважно через Віктора Циганкова, виходили в один-два дотики, а на своїй половині поля розігрували м’яч через захисників і центральних півзахисників, які опускалися глибоко, щоб дати більше варіантів для передачі Миколі Матвієнку та Іллі Забарному.

Фото: EPA/UPG Забарний у боротьбі за м'яч

Виходило не все, особливо в захисті. У першому таймі футболісти збірної Угорщини створили щонайменше два гольові моменти: в одному з них м’яч «поцілував» хрестовину воріт Дмитра Різника, а в іншому просто пощастило, що ігровий прилад пролетів над воротами після удару Бендегуза Болли метрів із семи. Словом, є над чим працювати, і це після матчу визнав Мальдера.

«Я гадаю, що ми можемо сильно покращити нашу гру, але за три дні нелегко підготуватися до матчу. Я той, хто забагато вимагає від гравців. Я мушу прийняти неідеальність, але вітаю всіх хлопців», – зауважив тренер збірної України.

Фото: EPA/UPG Судаков обігрує суперника

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Загалом же обидві команди награли на гол і виглядали рівними. Це підтверджують статистичні показники. І Угорщина, і Україна завдали двозначну кількість ударів по воротах (14 і 10), обидві не відмовлялися від м’яча (57 % володіння в господарів і 43 % – у гостей). Ключовими в таких матчах стають самовіддача й емоції, які спалахнули наприкінці.

Фото: EPA/UPG Циганков штовхається з Собослаї, а Матвієнко стримує декількох інших суперників

Усе почалося з підкату Олександра Назаренка в компенсований час: українця вилучили, і градус на полі остаточно підвищився. Тоді Собослаї щось сказав Віктору Циганкову біля бічної лінії, штовхнувши при цьому нашого футболіста. У 99 випадках зі 100 флегматичний Циганков відмовився б з’ясовувати стосунки з провокатором, але настрій на гру був іншим. Віктор фактично влетів в угорця, і зчинилася масова штовханина, до якої долучилися гравці обох команд.

Напруга була такою, що навіть Андрію Ярмоленку на правах лідера довелося встати з лави запасних і заспокоювати як партнерів, так і суперників. Наші гравці не забули, як зневажливо частина місцевої публіки поставилася до гімну України, освиставши його перед матчем. Зазначимо також, що впродовж гри злості додавали й окремі футболісти Угорщини. Вони провокували українців, постійно апелювали до арбітра, скаржилися. Та це не допомогло. У підсумку збірна України здолала Угорщину на її полі з мінімальним рахунком 1:0 у першому матчі нового розіграшу Ліги націй.

Фото: EPA/UPG Футболісти збірної України дякують уболівальникам після перемоги

Попереду в України ще три гри фактично без перерви. Бажано було б зберегти цей настрій і надалі.

Наступна зупинка – Тбілісі. Там підопічні Мальдери протистоятимуть Грузії в рамках другого туру Ліги націй УЄФА. Матч заплановано на 28 вересня.