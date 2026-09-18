«5 безхарактерних гравців "Динамо" і жодного з "Карпат"». Розбір заявки збірної України на Лігу націй

У чому логіка вибору Андреа Мальдери та навіщо йому аж шість форвардів, – читайте в огляді на LB.ua.

Цікаво, що майже половина з них – 12 гравців – приїдуть на базу збірної із закордонних клубів, і не у всіх із них є ігрова практика на старті сезону. Не обійшлося й без дебютних викликів, як от для Артема Степанова, Іллі Крупського й інших. А найбільше дискусій у навколофутбольному середовищі про доцільність виклику в збірну аж п'ятьох футболістів київського «Динамо», яке в цьогорічному розіграші УПЛ поки що, м'яко кажучи, не вражає. Більшість своїх рішень італійський спеціаліст обґрунтував на пресконференції, присвяченій якраз оголошенню заявки команди на вересневі й жовтневі матчі Ліги націй УЄФА.

16 вересня у Львові головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив заявку на матчі Ліги націй УЄФА, які для синьо-жовтих стартують 25 вересня поєдинком проти Угорщини. У новому форматі турніру національна команда проведе чотири гри поспіль за 11 днів, і готуватимуться до них одразу 30 футболістів.

Як Мальдера пояснював свій вибір?

Перше, чим здивував новий тренер збірної України, – це здоровою комунікацією, якої не вистачало за каденції Сергія Реброва. Мальдера зібрав цілу пресконференцію, щоб пояснити логіку свого вибору, де запитання могли поставити як журналісти, так і вболівальники. Раніше ж в УАФ обмежувалися новиною про заявку на офіційному сайті організації.

Фото: Дан Балашов/УАФ Андреа Мальдера під час пресконференції

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«Я здійснював свій вибір дуже уважно, з багатьма деталями. Ми разом дивилися не лише чемпіонат України, а й матчі закордонних клубів, де грають українські легіонери, щоб бути в курсі всіх подій. Звісно, були різні фактори, які впливали на мій вибір. Були деякі травмовані гравці. Сподіваюся, що ми зможемо задовольнитися цими гравцями, які допоможуть нам здобути позитивний результат», – наголосив італієць під час пресконференції. Підтвердженням його слів є власне заявка, в якій аж 12 (було 13, але Артем Довбик отримав травму, – Ред.) футболістів, які виступають за кордоном.

Фото: УАФ Заявка збірної України з футболу на матчі Ліги націй УЄФА

Зокрема, тренер викликав до лав національної команди Артема Степанова («Утрехт», Нідерланди), Івана Варфоломєєва («Лінкольн Сіті», Англія, Чемпіоншип), Максима Хланя («Гурнік», Польща), які, до слова, разом із представниками УПЛ Іллею Крупським (ФК «Харків») і Олександром Драмбаєвим (ЛНЗ) можуть уперше вийти на поле у складі збірної України.

Чому в заявці п'ятеро гравців «Динамо»?

Окремо Мальдеру запитали про наявність у складі аж п'ятьох футболістів «Динамо», яке не змогло кваліфікуватися в основну частину єврокубків і станом на 18 вересня йде четвертим в Українській Прем'єр-лізі. Запитання ставив уболівальник, який слів не підбирав.

Фото: EPA/UPG Андрій Ярмоленко в матчі за «Динамо»

«Чому в заявці на Лігу націй немає жодного гравця "Карпат", але є 5 безхарактерних гравців "Динамо"?» – запитали в Мальдери. Італієць натомість заявив, що обирав футболістів насамперед за їхніми технічними якостями, а не місцем, де виступають гравці. Варто зауважити також, що в резервному списку з десяти футболістів фігурує захисник львів'ян Роман Вантух.

З вибором Андреа важко сперечатися. Візьмемо хоча б Андрія Ярмоленка. 14 вересня 36-річний капітан киян забив «Епіцентру» свій 124-й гол в УПЛ і зрівнявся з Максимом Шацьких, який доти одноосібно очолював список найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Наступний м'яч зробить Ярмоленка одноосібним рекордсменом турніру. Паралельно він іде й на рекорд збірної: 47 голів у 126 матчах за національну команду проти 48 в Андрія Шевченка. Настільки досвідчений футболіст збірній точно не завадить.

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Навіщо збірній шестеро нападників?

Головна інтрига, пов'язана з вибором тренера, полягала у тому, на кого він зробить ставку попереду. Італієць вирішив не обирати, а запросив одразу шістьох футболістів, які номінально є центральними форвардами: Матвія Пономаренка («Динамо»), Артема Степанова, Данила Сікана («Андерлехт», Бельгія), Владислава Ваната («Жирона», Іспанія), Романа Яремчука («Олімпіакос», Греція) та Ігоря Краснопіра («Полісся»).

Фото: EPA/UPG Данило Сікан

Хто ж з них гратиме в матчах Ліги націй? «Чотири матчі, вісім таймів. Майже кожен матиме можливість зіграти», – наголосив Мальдера.

Фото: EPA/UPG Артем Степанов

Італієць відповів дипломатично, але статистика каже, що найбільше шансів у Степанова і Сікана. Перший б'є рекорди в нідерландській Ередивізії, відзначаючись у п'яти матчах поспіль і очолюючи гонку бомбардирів, а інший фактично самотужки витягнув «Андерлехт» у Лігу Європи, забивши п'ять разів у кваліфікації. Єдиний очевидний мінус обох – відсутність великого досвіду (а у випадку Степанова – бодай-якого) виступів за національну команду.

Якщо це якось вплине на гру, то в розпорядженні збірної також будуть Роман Яремчук і Матвій Пономаренко. В активі форварда «Динамо» три голи в УПЛ на старті сезону і чотири – за клуб в усіх турнірах, але йому є що доводити, бо його команда явно грає не так, як від неї очікують.

Фото: EPA/UPG Яремчук грає за збірну України

Цікавим є й випадок Яремчука. У новому сезоні в нього лише два виходи на заміну за «Олімпіакос» без голів. Мальдера це визнає, але наполягає, що розраховує на нападника незалежно від його справ у клубі статусу. Логічно, бо за збірну Яремчук традиційно грає якісно навіть тоді, коли виходить із лави запасних. Не може похвалитися голами за клуб у новому сезоні і Владислав Ванат.

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Легіонери без ігрової практики

Для декого матчі Ліги націй у складі збірної стануть ковтком свіжого повітря. Звісно, йдеться про Георгія Судакова, який втратив місце в стартовому складі «Бенфіки» і два матчі перед паузою починав на лаві. Зовсім трішки краще справи в його одноклубника Анатолія Трубіна. Голкіпер був основним у «Бенфіці» минулого сезону, забивав (!) «Реалу» в Лізі чемпіонів УЄФА, а на старті цієї кампанії сів у запас: після липневого поєдинку кваліфікації Ліги Європи він десять ігор поспіль не виходив на поле. Світлою плямою на теперішньому етапі кар'єри Анатолія став матч 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти «Мілана». «Бенфіка» перемогла на «Сан-Сіро» (2:0), а українець уперше за 11 ігор вийшов у старті, відіграв повний поєдинок і не пропустив. Хоч би це стало початком ренесансу кар'єри Анатолія в Лісабоні.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін святкує гол у ворота Реалу

Небагато, лише два матчі від початку сезону, відіграв і лідер захисту збірної Ілля Забарний, який в останньому турі Ліги 1 уперше не потрапив до заявки ПСЖ. Олександр Зубков (АЕК, Греція) був у схожому становищі, але поступово набирає форму. Напередодні вильоту до збірної він забив і віддав гольову передачу в матчі Кубка Греції.

Тож констатуємо, що частина делегації українських легіонерів їде в збірну за ігровою практикою. Добре, що її вистачатиме, бо попереду в підопічних Андреа Мальдери чотири гри. З урахуванням того, що спарені матчі завжди були ахіллесовою п'ятою збірної України, глибина складу не завадить.

Кого Мальдера недорахувався?

А були ще й ті, кого італієць фізично не міг викликати. Взяти хоча б Артема Довбика і Михайла Мудрика. Обидва травмувалися перед паузою на міжнародні матчі. Поза списком залишилися й інші знайомі прізвища. Руслан Маліновський вибув ще наприкінці серпня через травму. Немає в заявці й Олександра Зінченка, і тут причина радше в статусі. Захисник, який у лютому переніс операцію і достроково завершив минулий сезон, досі залишається вільним агентом. За інформацією українських медіа, Мальдера вирішив не викликати Зінченка саме через відсутність оптимальних кондицій на гру.

Фото: Дан Балашов/УАФ Єгор Ярмолюк віддає пас

Не доїхав до збірної також Єгор Ярмолюк. Півзахисник «Брентфорда» від матчу до матчу обростає м'язами й виборює собі місце в складі англійської команди, але національній команді цього разу не допоможе.

За інформацією Мальдери, причина в специфічному «запаленні», через яке футболіст відчуває перманентний біль. Тому його, не готового до гри на 100 відсотків, і не викликали в збірну. Медичний штаб «Брентфорда» працюватиме над тим, щоб Ярмолюк устиг відновитися до листопадових матчів.

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Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко святкує гол у ворота Албанії

Хай там як, відповідальність за вибір складу все одно нестиме Андреа Мальдера, якого поки не критикують. Формально збірна під його керівництвом ще не програвала. Тож перший офіційний тест на міцність попереду. Усе в його руках і в ногах цих 30 гравців, яких він викликав.

З ким гратиме збірна України?

У цьогорічному розіграші ЛН синьо-жовті потрапили в групу 2 дивізіону В – другого за силою на турнірі – разом із Угорщиною, Грузією і Північною Ірландією. Перший офіційний матч Мальдери заплановано на 25 вересня. Саме тоді українці стартують у Лізі націй УЄФА матчем проти угорців.

Повний розклад матчів збірної України з футболу в груповому етапі Ліги націй:

25 вересня, 21:45 – Угорщина – Україна, Puskás Aréna, Будапешт

28 вересня, 19:00 – Грузія – Україна, Boris Paichadze Dinamo Arena, Тбілісі

2 жовтня, 21:45 – Україна – Північна Ірландія, Štadión Antona Malatinského, Трнава (Словаччина)

5 жовтня, 21:45 – Україна – Угорщина, Štadión Antona Malatinského, Трнава

14 листопада, 21:45 – Північна Ірландія – Україна.

17 листопада, 21:45 – Україна – Грузія.

Номінально домашні матчі синьо-жовті гратимуть у Словаччині.