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Збірна США уп'яте поспіль виграла жіночий чемпіонат світу-2026 з баскетболу

У фіналі американки здобули перемогу над командою Франції. 

Збірна США уп'яте поспіль виграла жіночий чемпіонат світу-2026 з баскетболу
Фото: fiba.basketball

XX чемпіонат світу з баскетболу серед жіночих команд, який проходив у Німеччини, закінчився перемогою збірної США.

Про це повідомляє Укрінформ.

У фінальному протистоянні ЧС-2026 американки здобули вольову перемогу над командою Франції - 97:79 (17:20, 26:25. 30:12, 24:32).

Бронзові нагороди дісталися Іспанії, яка у поєдинку за "бронзу" розгромила Німеччину - 81:58 (25:15, 15:21, 21:15, 20:7).

Збірна США уп'яте поспіль виграла світову першість. Загалом в американок вже 12 світових трофеїв.

Наступний жіночий чемпіонат світу з баскетболу відбудеться в 2030 році.

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