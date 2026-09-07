Українець Бондарев виграв етап Регіональної Формули Європи

Український пілот «Вільямс» Олександр Бондарев виграв на етапі Регіональної Формули Європи (FREC) в Імолі, Італія.
Про це повідомляє LB.ua.
У першій гонці Регіональної формули Європи він фінішував десятим, у другій – другим і в третій – приїхав першим. Третю гонку Бондарев розпочав із поул-позиції і одразу очолив пелетон. Випередити Емануеле Олів'єру, який лідирує в загальному заліку чемпіонату, за підсумками 15 кіл вдалося на 0,443 секунди.
Бондарев виступав у складі команди Van Amersfoort Racing.
Це перша в історії України перемога на етапі Регіональної формули Європи, а Олександр – перший українець, який набрав очки в FREC.
FREC – наступним рівень після Формули-4, де Бондарев виступав раніше.