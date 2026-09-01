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Міжнародна федерація баскетболу частково скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів

Гравці, тренери, арбітри та інші офіційні особи Росії і Білорусі зможуть брати участь у змаганнях FIBA.

Міжнародна федерація баскетболу частково скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів
Фото: FIBA

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) частково скасувала обмеження щодо російських та білоруських спортсменів.

Про це пише Суспільне Спорт, посилаючись на відповідне рішення в пресрелізі Виконавчого комітету FIBA.

Зазначається, що перегляд санкцій пов'язаний з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо спортсменів та команд із Росії та Білорусі. 

Гравці, тренери, арбітри, комісари та інші офіційні особи з Росії та Білорусі отримали дозвіл брати участь у змаганнях FIBA .

Попри це, повернення російських та білоруських національних збірних все ще не узгоджено. Рішення щодо можливого допуску планують ухвалити у грудні 2026.

FIBA заявила, що співпрацюватиме з МОК та іншими міжнародними федераціями олімпійських командних видів спорту, щоб вирішити логістичні питання та питання безпеки, пов'язані з можливим поверненням команд Росії та Білорусі.

  • На початку липня 2026 року МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів, які діяли ще з 2022 року. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно. 
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