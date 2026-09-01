Міжнародна федерація баскетболу частково скасувала обмеження для російських і білоруських спортсменів

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) частково скасувала обмеження щодо російських та білоруських спортсменів.
Про це пише Суспільне Спорт, посилаючись на відповідне рішення в пресрелізі Виконавчого комітету FIBA.
Зазначається, що перегляд санкцій пов'язаний з рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо спортсменів та команд із Росії та Білорусі.
Гравці, тренери, арбітри, комісари та інші офіційні особи з Росії та Білорусі отримали дозвіл брати участь у змаганнях FIBA .
Попри це, повернення російських та білоруських національних збірних все ще не узгоджено. Рішення щодо можливого допуску планують ухвалити у грудні 2026.
FIBA заявила, що співпрацюватиме з МОК та іншими міжнародними федераціями олімпійських командних видів спорту, щоб вирішити логістичні питання та питання безпеки, пов'язані з можливим поверненням команд Росії та Білорусі.
- На початку липня 2026 року МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів, які діяли ще з 2022 року. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.