МВС Польщі припускає, що пожежу на заводі дронів міг влаштувати російський агент

Пожежа на заводі компанії WB Electronics у польському місті Скаржисько-Каменна, де виробляють деталі для українських і польських військових безпілотників, має всі ознаки російської диверсії.

Про це заявив заступник голови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочек, передає RMF FM.

Камери спостереження зафіксували особу, яка незаконно проникла на територію підприємства перед початком пожежі. За словами посадовця, напад на об'єкт оборонної промисловості явно вказує на російський слід, оскільки РФ вже кілька років поспіль організовує акти саботажу і диверсій у країнах, які підтримують нашу державу.

Зараз до розслідування залучили всі польські спецслужби, зокрема, Агентство внутрішньої безпеки. Національна прокуратура Польщі відкрила кримінальне провадження за статтями про участь у діяльності іноземної розвідки проти республіки і вчинення злочину терористичного характеру.

Унаслідок пожежі знищені складські приміщення компанії. Збитки від підпалу оцінюють щонайменше у 15 мільйонів злотих. Посадовець визнав, що об'єкт не мав фізичної охорони та контролювався лише моніторинговою фірмою, тому після цього інциденту влада Польщі вирішила суттєво посилити заходи безпеки і поліцейську присутність на всіх підприємствах оборонного сектору.