Федоров заявив про створення власної defence-tech компанії

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про створення власної defence-tech компанії.
Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом.
«Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Усі деталі – згодом», – написав Федоров.
Алекс Карп зазначив, що буде радий «допомогти у створенні нового проєкту».
- Palantir Technologies – американська компанія, яку називають однією з провідних світових у сфері аналізу даних та ШІ-рішень для оборони і безпеки, чиї технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів.
- У травні Федоров розповідав, що разом із компанією Palantir від червня 2022 року Україні вдалося впровадити низку рішень на основні штучного інтелекту, що допомагають Силам оборони.