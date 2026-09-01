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Федоров заявив про створення власної defence-tech компанії

Він пообіцяв деталі розповісти згодом. 

Федоров заявив про створення власної defence-tech компанії
Михайло Федоров із Алексом Карпом.
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про створення власної defence-tech компанії.

Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом.

«Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Усі деталі – згодом», – написав Федоров.

Алекс Карп зазначив, що буде радий «допомогти у створенні нового проєкту».

  • Palantir Technologies – американська компанія, яку називають однією з провідних світових у сфері аналізу даних та ШІ-рішень для оборони і безпеки, чиї технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів.
  • У травні Федоров розповідав, що разом із компанією Palantir від червня 2022 року Україні вдалося впровадити низку рішень на основні штучного інтелекту, що допомагають Силам оборони.
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