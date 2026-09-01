Федоров заявив про створення власної defence-tech компанії

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про створення власної defence-tech компанії.

Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом.

«Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Усі деталі – згодом», – написав Федоров.

Алекс Карп зазначив, що буде радий «допомогти у створенні нового проєкту».