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У Федорова заявили, що його робота в Міноборони не забороняє консультувати іноземні уряди

Законодавчих обмежень,кажуть у преслужбі ексмінстра, для цього немає.

У Федорова заявили, що його робота в Міноборони не забороняє консультувати іноземні уряди
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров може працювати радником урядів інших держав після роботи в українському Міноборони. У його пресслужбі стверджують, що законодавчих обмежень для такої діяльності немає.

Про це пресслужба Федорова повідомила "Суспільному".

Там зазначили, що робота радником з оборонних інновацій не передбачає розголошення державної таємниці, передачі спеціальної інформації щодо розроблення, виробництва чи використання військової продукції або іншої інформації з обмеженим доступом.

У Федорова також наголосили, що залучення колишніх високопосадовців до роботи як експертів і радників урядів інших країн є поширеною міжнародною практикою.

Як приклад у пресслужбі навели колишню міністерку фінансів Канади Христю Фріланд та експрем'єра Великої Британії Ріші Сунака, які стали радниками президента України з економічних питань. Також там згадали Бориса Джонсона, який після відставки займається міжнародною консультативною та експертною діяльністю.

Федоров планує долучитися до десятків інших міжнародних проєктів. Водночас він продовжить жити та працювати в Україні.

  • 28 серпня стало відомо про те, що Михайло Федоров буде радником глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто щодо оборонних інновацій. Ексміністр оборони України  розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації і defense tech. У пресслужбі запевнили, що Федоров переїжджати з України не буде.
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