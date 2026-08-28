Ексглава Міноборони Федоров стане радником міністра оборони Італії

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Колишній міністр оборони Михайло Федоров буде радником глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто щодо оборонних інновацій.

За словами Федорова, він із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації і defense tech.

«У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу. Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси», - запевнив Федоров.

Його пресслужба уточнила, що до Риму ексміністр не переїжджає, передає "Радіо Свобода".

Звільнення Михайла Федорова