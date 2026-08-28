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Ексглава Міноборони Федоров стане радником міністра оборони Італії

Він куруватиме напрям оборонних інновацій.

Ексглава Міноборони Федоров стане радником міністра оборони Італії
Михайло Федоров і Гвідо Крозетто
Фото: телеграм-канал Михайла Федорова

Колишній міністр оборони Михайло Федоров буде радником глави Міноборони Італії Гвідо Крозетто щодо оборонних інновацій.

За словами Федорова, він із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації і defense tech. 

«У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу. Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси», - запевнив Федоров.

Його пресслужба уточнила, що до Риму ексміністр не переїжджає, передає "Радіо Свобода".

Звільнення Михайла Федорова

  • У липні Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.
  • Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не внесли. 
  • Під час перемовин із Зеленським Федоров наполягав на своєму поверненні у Міноборони. Але в результаті оборонне відомство очолив Євгеній Хмара.
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