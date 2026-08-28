Викрили голову одного з районних судів, який причетний до схеми ухилення від мобілізації

Він виніс понад сотню рішень, які давали право на оформлення відстрочки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Управління внутрішньої безпеки Військової служби правопорядку ЗСУ під час перевірки одного з обласних ТЦК виявило корупційну схему.

До її організації причетний голова районного суду, який допомагав військовозобов'язаним безпідставно отримувати відстрочку від призову, повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

Справу розслідують ДБР та Нацполіція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець діяв через посередника. Той отримував від клієнтів гроші, після чого суддя ухвалював рішення про те, що чоловік нібито самостійно виховує неповнолітніх дітей. Отримане судове рішення надавало право на оформлення відстрочки. Вартість послуги коливалася від 2000 до 10 000 доларів залежно від складності справи.

Слідчі встановили, що протягом 2025–2026 років голова суду ухвалив понад 100 подібних рішень. За попередньою інформацією, цією схемою встигли скористатися більш ніж 40 військовозобов'язаних.

25 серпня правоохоронці затримали посередника. Судді та його спільнику вже повідомили про підозру, зокрема, голові суду інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.