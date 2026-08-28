В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

Викрили голову одного з районних судів, який причетний до схеми ухилення від мобілізації

Він виніс понад сотню рішень, які давали право на оформлення відстрочки.

Викрили голову одного з районних судів, який причетний до схеми ухилення від мобілізації
викриття схеми ухилення від мобілізації
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

Управління внутрішньої безпеки Військової служби правопорядку ЗСУ під час перевірки одного з обласних ТЦК виявило корупційну схему. 

До її організації причетний голова районного суду, який допомагав військовозобов'язаним безпідставно отримувати відстрочку від призову, повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

Справу розслідують ДБР та Нацполіція за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець діяв через посередника. Той отримував від клієнтів гроші, після чого суддя ухвалював рішення про те, що чоловік нібито самостійно виховує неповнолітніх дітей. Отримане судове рішення надавало право на оформлення відстрочки. Вартість послуги коливалася від 2000 до 10 000 доларів залежно від складності справи.

Слідчі встановили, що протягом 2025–2026 років голова суду ухвалив понад 100 подібних рішень. За попередньою інформацією, цією схемою встигли скористатися більш ніж 40 військовозобов'язаних.

25 серпня правоохоронці затримали посередника. Судді та його спільнику вже повідомили про підозру, зокрема, голові суду інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies