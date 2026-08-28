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Литва передала понад 28 тонн енергетичного обладнання для Київщини і Житомирщини

Це і трансформатори, і обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші важливі технічні компоненти.

Литва передала понад 28 тонн енергетичного обладнання для Київщини і Житомирщини
прапори Литви і України
Фото: Уряд Литви

Підприємства критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей отримали нові партії енергетичного обладнання загальною вагою понад 28 тонн. 

Допомогу відправили зі складів хабів Міністерства енергетики України, куди вона надійшла від литовських партнерів.

У Міненерго зазначили, що до складу гуманітарного вантажу увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші важливі технічні компоненти. Устаткування дозволить українським фахівцям швидше проводити ремонтні роботи і забезпечувати надійне функціонування електромереж у цих регіонах.

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