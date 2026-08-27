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Укрпошта запустила власну службу авіабезпеки: перевірятимуть міжнародні відправлення

Компанія хоче скоротити час затримки під час перевірок.

Укрпошта запустила власну службу авіабезпеки: перевірятимуть міжнародні відправлення
Укрпошта запустила службу авіабезпеки
Фото: Ігор Смілянський

Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка займатиметься виявленням небезпечних і заборонених вкладень у міжнародних відправленнях. Компанія хоче таким чином скоротити затримки пошти під час перевірок і посилити довіру іноземних партнерів до українських відправлень.

Про це повідомив в Telegram генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нова служба працюватиме у взаємодії з Державною митною службою. За словами Смілянського, Укрпошта не підмінятиме митний контроль, а доповнюватиме його власними процедурами безпеки.

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Потреба в такій системі пов’язана, зокрема, з міжнародними перевезеннями. Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів та здійснює поштовий обмін із 230 країнами й територіями. Основні потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі, резервні – через Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

Іноземні партнери при цьому мають перевіряти українські відправлення, щоб виключити потрапляння на борт зброї, заборонених речовин або вибухонебезпечних предметів.

Як пояснив Смілянський, через підозри щодо кількох посилок іноді можуть затримувати цілу 20-тонну фуру. У результаті тисячі інших відправлень затримуються на один-два дні. Фахівці нової служби пройшли навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Компанія також планує інвестувати у спеціалізоване обладнання.

Смілянський окремо наголосив, що запуск служби не означає відновлення польотів поштових літаків із Борисполя чи придбання Укрпоштою власних літаків. 

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