Укрпошта випустила дві тематичні марки до Дня української пісні

"Колискова" та "Мов до шлюбу вбралася калина" стали продовженням серії "Українська пісня".

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До Дня української пісні Укрпошта випустила тематичні марки «Колискова» та «Мов до шлюбу вбралася калина».

Про це повідомили на сайті компанії.

Таким чином, Укрпошта продовжила випуск серії «Українська пісня».

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Перша поштова марка відтворює сакральний образ матері, яка ніжно пригортає дитину, уособлюючи материнський захист, спокій та затишок. Друга передає атмосферу молодості, кохання та свята, звертаючись до образу калини, що уособлює рідну землю, рід, дівочу красу та мужність народу.

Фото: Укрпошта

За ескізи взяли роботи художниці та іконописиці Поліни Мялковської.

Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася у Головпоштамті за участі генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського, художниці Поліни Мялковської, співачки Віталії Грицюк та учасниць вокального гурту «ЖОРЖИНИ».

Виконавці акапельно виконали колискову на слова українського поета й волонтера Володимира Вакуленка. Він написав її для свого сина. У 2022 році під час російської окупації Харківщини Вакуленка вбили російські військові.

Тираж кожної поштової марки становить 300 тис. примірників, поштового блоку — 4 800. Конверт «Перший день» випущено накладом 20 тис. примірників, а презентаційні папки — 350 екземплярів.

Придбати поштовий випуск «Українська пісня» можна від 17 серпня у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та на маркетплейсі Укрпошта.Маркет онлайн.