На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного руху до пунктів пропуску

На Одещині зняли обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення від київської траси через об’їзну Одеси до пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Рішення насамперед стосується людей, які перетинають кордон із Молдовою та Румунією в обох напрямках. Тепер вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.

Обмеження скасували для транзитного руху всіх видів транспорту.