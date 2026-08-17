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Росіяни обстріляли банк у Дніпрі: загинули двоє інкасаторів

Вони зазнали важких поранень в результаті обстрілу. 

Росіяни обстріляли банк у Дніпрі: загинули двоє інкасаторів
Фото: Приватбанк

Росіяни обстріляли будівлю Приватбанку в Дніпрі. В результаті ворожої атаки загинули двоє співробітників. 

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"Цими вихідними внаслідок ворожого обстрілу відділення банку загинули наші колеги, які займалися інкасацією. Двоє наших колег відділу регіональної інкасації у м. Дніпро ПриватБанку зазнали важких поранень в результаті обстрілу і, на жаль, померли у лікарні", - йдеться в повідомленні.

У банку також повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 12 цивільних працівників фінустанови.

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