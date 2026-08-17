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Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині, загинув чоловік (оновлено)

47-річний чоловік отримав поранення, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Росіяни атакували шахту на Дніпропетровщині, загинув чоловік (оновлено)
Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району
Фото: Вікіпедія

Унаслідок обстрілів Дніпропетровської області одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ворог вдарив по Богданівській громаді Павлоградського району. Виникла пожежа. Пошкоджене промислове підприємство.

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Загинув 52-річний чоловік.  47-річний чоловік отримав поранення, лікарі надають йому необхідну допомогу.

Оновлено. Росіяни масовано атакували безпілотниками територію однієї з шахт, уточнили в компанії ДТЕК.

Загиблий чоловік - працівник підприємства. Ще один працівник отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. 

Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура. Наслідки обстрілу уточнюються.

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