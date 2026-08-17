Окупанти вбили сьогодні двох мешканців Херсонської області (оновлено)

Також є четверо поранених.

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Сьогодні зранку росіяни вбили і поранили мешканців Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно о 05:30 росіяни вбили двох жителів села Новокаїри Милівської громади.

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Через атаку ворожого FPV-дрона поранення, несумісні з життям, дістали чоловіки віком 66 та 58 років.

Близько 05:30 росіяни атакували дроном мікроавтобус у Корабельному районі Херсона.

Через ворожий удар постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” надала потерпілому медичну допомогу на місці.

Також орієнтовно о 06:30 у цьому ж районі ворог атакував маршрутне таксі. Внаслідок дронового удару 62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення грудної клітини. Наразі потерпілий – під наглядом медиків.

Орієнтовно о 09:00 росіяни атакували дроном чоловіка у Корабельному районі.

До лікарні доставили 55-річного херсонця. Він отримав уламкові поранення руки, ноги та попереку, а також контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Стан потерпілого – середнього ступеня тяжкості. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Близько 12:40 росіяни атакували безпілотником Нововоронцовку. Під ворожий удар потрапив 71-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення руки, контузію та вибухову травму.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.