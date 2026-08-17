Окупанти вбили сьогодні двох мешканців Херсонської області (оновлено)

Сьогодні зранку росіяни вбили і поранили мешканців Херсонської області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Орієнтовно о 05:30 росіяни вбили двох жителів села Новокаїри Милівської громади.
Через атаку ворожого FPV-дрона поранення, несумісні з життям, дістали чоловіки віком 66 та 58 років.
Близько 05:30 росіяни атакували дроном мікроавтобус у Корабельному районі Херсона.
Через ворожий удар постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала потерпілому медичну допомогу на місці.
Також орієнтовно о 06:30 у цьому ж районі ворог атакував маршрутне таксі. Внаслідок дронового удару 62-річний водій отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення грудної клітини. Наразі потерпілий – під наглядом медиків.
Орієнтовно о 09:00 росіяни атакували дроном чоловіка у Корабельному районі.
До лікарні доставили 55-річного херсонця. Він отримав уламкові поранення руки, ноги та попереку, а також контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Стан потерпілого – середнього ступеня тяжкості. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Близько 12:40 росіяни атакували безпілотником Нововоронцовку. Під ворожий удар потрапив 71-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення руки, контузію та вибухову травму.
Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
- Протягом доби Росія завдала по громаді Херсона сім ударів. Під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Комишани, Зимівник, Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклад, цивільні автомобілі, нежитлові споруди. Поранені п'ятеро людей.