Без паніки, але з розрахунком: як українці готуються до зими

На фоні останніх масованих обстрілів та попереджень влади про складну зиму українці поступово посилюють власну готовність до перебоїв з електроенергією. Водночас, згідно з аналітичними даними мережі «Епіцентр», говорити про масову або панічну підготовку до зими поки зарано.

Глобальної зміни споживчої поведінки після останніх масованих обстрілів не фіксуються. Загальна динаміка продажів залишається стабільною, а підвищення попиту має переважно точковий характер. Зокрема певне зростання спостерігається у базових food-категоріях – крупи, борошно, олія та консерви.

Водночас більш помітна динаміка спостерігається у товарах для енергонезалежності. За період з 3 по 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем. Водночас ці показники не свідчать про панічне скуповування.

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“Поки що ми не бачимо ажіотажу, який можна було б назвати масовою підготовкою до зими. Категорія товарів для енергонезалежності традиційно гостріше реагує на періоди масштабних перебоїв з електропостачанням. Попит на товари для резервного живлення залишається стабільно високим і зростає рік до року, що радше відображає поступову адаптацію українців до умов війни та регулярних перебоїв з електропостачанням. При цьому за останні сезони споживач набув значного практичного досвіду використання таких рішень. Це вже відображається у виборі обладнання: покупці поступово переходять до потужніших моделей і точніше підбирають характеристики обладнання під свої потреби,” – зазначив директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько.

У сегменті павербанків найпопулярнішими залишаються моделі ємністю 20–30 тис. мА – на них припадає майже половина продажів. При цьому частка найємніших моделей за рік зросла лише на 1,3 в.п. Це свідчить, що ключовими критеріями під час вибору павербанка стають не стільки ємність, скільки мобільність та потужність – зокрема можливість заряджати ноутбук та підтримка швидкої зарядки.

У зарядних станціях тенденція до потужніших рішень виражена помітніше. Якщо у 2025 році на станції потужністю до 1000 Вт припадало 37% продажів, то у 2026 році їхня частка знизилася до 26%. Водночас частка станцій потужністю від 1000 до 2000 Вт зросла майже на 13%. Лідерами продажів за ємністю залишаються станції понад 2000 Вт·год.

Окремо відчутний приріст продажів демонструють джерела безперебійного живлення (ДЖБ) – +263% до минулого року. Найбільшим попитом користуються моделі потужністю 1–1,5 кВт. Основний фактор зростання – цінова доступність таких рішень порівняно з комплектами на базі гібридних інверторів та акумуляторів. ДБЖ у цьому сегменті є більш доступним рішенням для споживачів, які шукають базове резервне живлення без значних початкових витрат.

Комплекти резервного живлення на базі гібридних інверторів та акумуляторів потужністю від 5 кВт демонструють приріст продажів +120% до минулого року.

Через високу вартість обладнання різкого зростання попиту серед роздрібних клієнтів «Епіцентру» не спостерігається. Найбільша активізація роздрібних продажів таких комплектів припадає на періоди тривалих відключень електроенергії та блекаутів. Але чітко спостерігається стабільне зростання продажів інверторів та акумуляторів у безготівковому сегменті. Основний попит формують малий і середній бізнес, який інвестує у забезпечення власної енергетичної незалежності.

Дефіциту товарів у сегменті резервного живлення наразі немає. Ціни залишаються стабільними порівняно з минулим роком.

Таким чином, нинішнє зростання продажів не можна назвати окремою хвилею масової підготовки до зими. Покупці насамперед закривають поточні потреби у резервному живленні, хоча й враховують майбутню зиму під час вибору обладнання.