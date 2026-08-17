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На Буковині викрили схему хабарництва за встановлення інвалідності

За 10 тисяч доларів жінка нібито обіцяла використати свої зв’язки та вплинути на посадових осіб районної лікарні вирішення питання, пов’язаного з уникненням від призову.

На Буковині викрили схему хабарництва за встановлення інвалідності
Підозрювану затримали у процесуальному порядку під час отримання неправомірної вигоди

У Чернівецькій області поліцейські викрили чергову схему хабарництва за отримання інвалідності та відстрочки від мобілізації.

Про це повідомили у Національній поліції.

Жінка обіцяла вплинути на посадовців районної лікарні, аби ті посприяли у виготовленні необхідних медичних документів та позитивному вирішенні питання щодо встановлення групи інвалідності. 

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Надалі це мало стати підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Фігурантку затримали під час одержання обумовленої суми.

За даними слідства, за 10 000 доларів жінка обіцяла використати свої зв’язки та вплинути на посадових осіб районної лікарні вирішення питання, пов’язаного з уникненням від призову.

Її затримали у процесуальному порядку під час отримання неправомірної вигоди – 10 000 доларів.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили ще 12 800 євро, чорнові записи, а також автомобілі Tesla Model 3 та BMW X5. 

Нині слідчі поліції повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суду обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 350 тисяч гривень застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності, зокрема до схем оформлення документів для ухилення від мобілізації.

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