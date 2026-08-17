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З Іспанії екстрадували держреєстратора, якого підозрюють у використанні підробленого рішення суду

Він нібито незаконно зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою.

З Іспанії екстрадували держреєстратора, якого підозрюють у використанні підробленого рішення суду
10 серпня підозрюваного передали українській стороні у пункті пропуску “Краківець – Корчова”

З Іспанії екстрадовано державного реєстратора, підозрюваного у зловживанні повноваженнями і переховуванні з 2022 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що у травні 2021 року він, з метою одержання неправомірної вигоди, використав підроблене рішення суду та незаконно зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою.

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Власник квартири помер, не маючи спадкоємців. Відповідно до закону нерухомість мала перейти у власність територіальної громади Запоріжжя як відумерла спадщина та поповнити житловий фонд міста. 

Натомість право власності оформили на жінку, яка назвалася співмешканкою померлого.

Унаслідок незаконних дій територіальній громаді завдано майже 1 млн грн збитків.

У вересні 2022 року за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя державному реєстратору заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.

10 серпня 2026 року підозрюваного передали українській стороні у пункті пропуску “Краківець – Корчова”. 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.

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