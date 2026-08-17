Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїльського району

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У ніч на 17 серпня армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Била по портовій інфраструктурі.

Повідомлення про обстріл опублікувала районна державна адміністрація. Інформації про поранених у ньому не було, але в ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки по портовій інфраструктурі області є четверо потерпілих.

«Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані», – йдеться у повідомленні РДА.