Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїльського району

У ніч на 17 серпня армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Била по портовій інфраструктурі.
Повідомлення про обстріл опублікувала районна державна адміністрація. Інформації про поранених у ньому не було, але в ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки по портовій інфраструктурі області є четверо потерпілих.
«Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані», – йдеться у повідомленні РДА.
- Портова інфраструктура і судноплавство залишаються пріоритетними цілями ворога. Росія прагне повністю унеможливити морські транспортування в Україні.