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Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїльського району

Деталі невідомі. 

Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїльського району
Ізмаїльський морський торговельний порт (ілюстративне фото)
Фото: Центр транспортних стратегій

У ніч на 17 серпня армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Била по портовій інфраструктурі.

Повідомлення про обстріл опублікувала районна державна адміністрація. Інформації про поранених у ньому не було, але в ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки по портовій інфраструктурі області є четверо потерпілих. 

«Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані», – йдеться у повідомленні РДА. 

  • Портова інфраструктура і судноплавство залишаються пріоритетними цілями ворога. Росія прагне повністю унеможливити морські транспортування в Україні. 
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