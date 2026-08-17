Двоє мешканців Сумщини вчора загинули від ударів росіян

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Вчора внаслідок російських атак на Сумщині загинули двоє людей, ще троє людей травмовані. Упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів області.

Як повідомили у обласній поліції, ворог застосовував ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також здійснював обстріли з артилерії.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Також травмована 52-річна жінка.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранені 45-річні чоловік та жінка.

Фото: Нацполіція Наслідки російських обстрілів

Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховища, два вантажні автомобілі, мікроавтобус та інші авто.