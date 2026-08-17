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РФ вбила на Запоріжжі двох людей, і трьох поранила

Від ударів ворога постраждали 60 населених пунктів області. 

РФ вбила на Запоріжжі двох людей, і трьох поранила
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби унаслідок російських атак у Запорізькій області дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, російська керована авіабомба ударила по Вікторівці. Зруйнований приватний будинок. Там загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1217 ударів по 60 населених пунктах.

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Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Григорівці, Вікторівці, Трудовому, Новокасянівці, Барвинівці, Тернівці, Михайлівському, Мар'янівці, Новосолоному, Преображенці, Тимошівці, Омельнику, Свободі, Бабашах, Червоному Яру, Червоній Криниці.

846 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Комишуваху, Кушугум, Сонячне, Біленьке, Червонодніпровку, Лисогірку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Новотроїцьке, Матвіївку, Українку, Люцерну, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по території Цвіткового.

350 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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