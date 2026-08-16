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​Буданов: Коновальця тимчасово перепоховають на меморіальному кладовищі, а згодом - в національному пантеоні

Сьогодні в Києві відбулась панахида. 

​Буданов: Коновальця тимчасово перепоховають на меморіальному кладовищі, а згодом - в національному пантеоні
Кирило Буданов на панахиді
Фото: Офіс президента

Першого голову Організації українських націоналістів Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом – в Українському національному пантеоні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. 

"Після 88 років на чужині полковник Євген Коновалець повертається додому. Його ім’я десятиліттями намагалися стерти, спотворити чи віддати забуттю. Вороги вільної України боялися полковника за життя – бояться й досі. Мабуть, саме тому повернення його праху на рідну землю тривалий час вважали «не на часі»", - написавя він у Telegram. 

Буданов наголосив, що понад століття тому полковник Коновалець та його покоління взяли на себе відповідальність здобути незалежну Українську Державу. 

"Змінилися часи й обставини, але суть боротьби залишилася незмінною: захист нашої свободи, суверенітету та права бути господарями на власній землі. Сьогодні вже нове покоління українських захисників продовжує цю справу, тримаючи стрій у битві проти того самого ворога", - додав голова ОП. 

Як повідомлялося, сьогодні в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Києві відбулась панахида за Коновальцем

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