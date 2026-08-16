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Росіяни атакували "Нову пошту" в Краматорську: один загиблий і шість постраждалих

Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюються.

Росіяни атакували "Нову пошту" в Краматорську: один загиблий і шість постраждалих

Російські окупанти атакували приміщення "Нової пошти" у Краматорську. В результаті атаки одна людина загинула і шестеро постраждали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

"Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранені внаслідок удару по Краматорську. Сьогодні вдень росіяни атакували місто безпілотником – влучили у приміщення пошти", – написав він у Telegram.

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Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки обстрілу уточнюються.

На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Філашкін закликав eсіх, хто залишається на Донеччині евакуюватися до безпечних регіонів.

Раніше сьогодні рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російського авіаудару багатоквартирного будинку. З-під завалів вилучили тіло загиблого чоловіка.

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