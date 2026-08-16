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У ЦПД розповіли про новий фейк проти Михайла Драпатого

У мережі поширюють нібито заява дружини Головнокомандувача про “потужний внутрішній супротив” реформам Михайла Драпатого.

У ЦПД розповіли про новий фейк проти Михайла Драпатого
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати поширення маніпулятивних матеріалів, спрямованих на дискредитацію Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

Цього разу в мережі поширюють нібито заява дружини Головнокомандувача про “потужний внутрішній супротив” реформам Михайла Драпатого, “тиск” з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також можливу дострокову відставку.

Жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи її належності дружині Головнокомандувача немає.

“Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої – сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних Сил України”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі наголошують, що повідомлення з анонімних і неофіційних джерел, особливо без належного підтвердження, не можуть бути підставою для висновків щодо ситуації у військовому керівництві.

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