У ЦПД розповіли про новий фейк проти Михайла Драпатого

Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати поширення маніпулятивних матеріалів, спрямованих на дискредитацію Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

Цього разу в мережі поширюють нібито заява дружини Головнокомандувача про “потужний внутрішній супротив” реформам Михайла Драпатого, “тиск” з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також можливу дострокову відставку.

Жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи її належності дружині Головнокомандувача немає.

“Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої – сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних Сил України”, – зазначили у ЦПД.

У Центрі наголошують, що повідомлення з анонімних і неофіційних джерел, особливо без належного підтвердження, не можуть бути підставою для висновків щодо ситуації у військовому керівництві.