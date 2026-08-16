У ніч на 16 серпня внаслідок обстрілу росіян у Києві пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”, розташований на станції метро “Почайна”.
Про це йдеться у пресрелізі видавництва.
У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі.
Ппрацівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.
“Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати “Наш Формат” зараз – купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською”, – зазначили у видавництві.
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- Російські обстріли вже завдавали шкоди інфраструктурі “Нашого Формату”. 4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину. Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі. Орієнтовні втрати від простою та переїзду складають від 30 до 100 тисяч доларів.
- Роботу видавництва вдалося повністю відновити через півтора місяця після атаки.