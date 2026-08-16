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У ніч на 16 серпня внаслідок обстрілу росіян у Києві пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”, розташований на станції метро “Почайна”.

Про це йдеться у пресрелізі видавництва.

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі.

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Ппрацівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

“Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати “Наш Формат” зараз – купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською”, – зазначили у видавництві.

Фото: Видавництво “Наш Формат” Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”

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