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Унаслідок обстрілу росіян у Києві пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано меблі.

Унаслідок обстрілу росіян у Києві пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”
Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”
Фото: Видавництво “Наш Формат”

У ніч на 16 серпня внаслідок обстрілу росіян у Києві пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”, розташований на станції метро “Почайна”.

Про це йдеться у пресрелізі видавництва.

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. 

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Ппрацівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

“Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати “Наш Формат” зараз – купувати наші книжки. Кожне замовлення допомагає команді продовжувати роботу, відновлювати пошкоджене та надалі видавати книжки українською”, – зазначили у видавництві.

Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”
Фото: Видавництво “Наш Формат”
Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено офіс видавництва “Наш Формат”

Читайте такожЧерез нічну атаку РФ повністю знищені книжкові павільйони на ринку "Петрівка" у Києві

  • Російські обстріли вже завдавали шкоди інфраструктурі “Нашого Формату”. 4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину. Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі. Орієнтовні втрати від простою та переїзду складають від 30 до 100 тисяч доларів.
  • Роботу видавництва вдалося повністю відновити через півтора місяця після атаки.
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