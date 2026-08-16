Через обстріли на ринку постраждали двоє людей.

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У ніч проти 16 серпня внаслідок російської атаки на Київ сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку "Петрівка". Вогонь знищив частину книжкових павільйонів.

Фото: ДСНС Києва

Про це пише "Читомо".

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Після російської атаки на території ринку загорілися торговельні павільйони. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС Києва

Після гасіння вогню співробітники ДСНС розпочали розбирання конструкцій та їх проливання, щоб запобігти повторному займанню.

Внаслідок атаки на території ринку, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Фото: ДСНС Києва

Книжковий ринок "Петрівка" у Києві заснували 1 березня 1997 року. Протягом десятиліть він залишався одним із найбільших центрів книжкової торгівлі столиці та знаковим місцем для київських книголюбів.

Фото: ДСНС Києва

На ринку працювали сотні торгових місць, де продавали нові та вживані книги, українську й перекладну літературу, дитячі та професійні видання, а також букіністику.

Це вже друга масштабна пожежа на ринку у 2026 році внаслідок російських атак. 15 червня після обстрілу Києва тут також спалахнула пожежа, яка знищила частину торговельних рядів.

Наслідки нічної атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Унаслідок російської атаки на Київ 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics, де зберігалася значна частина книжкової продукції. За оцінкою видавництва, втрачено близько 800 тисяч книг.