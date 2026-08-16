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Через нічну атаку РФ повністю знищені книжкові павільйони на ринку "Петрівка" у Києві

Через обстріли на ринку постраждали двоє людей.

Через нічну атаку РФ повністю знищені книжкові павільйони на ринку "Петрівка" у Києві
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

У ніч проти 16 серпня внаслідок російської атаки на Київ сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку "Петрівка". Вогонь знищив частину книжкових павільйонів.

Фото: ДСНС Києва

Про це пише "Читомо".

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Після російської атаки на території ринку загорілися торговельні павільйони. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС Києва

Після гасіння вогню співробітники ДСНС розпочали розбирання конструкцій та їх проливання, щоб запобігти повторному займанню.

Внаслідок атаки на території ринку, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Фото: ДСНС Києва

Книжковий ринок "Петрівка" у Києві заснували 1 березня 1997 року. Протягом десятиліть він залишався одним із найбільших центрів книжкової торгівлі столиці та знаковим місцем для київських книголюбів.

Фото: ДСНС Києва

На ринку працювали сотні торгових місць, де продавали нові та вживані книги, українську й перекладну літературу, дитячі та професійні видання, а також букіністику.

Це вже друга масштабна пожежа на ринку у 2026 році внаслідок російських атак. 15 червня після обстрілу Києва тут також спалахнула пожежа, яка знищила частину торговельних рядів.

Наслідки нічної атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

  • Ударом по Харкову в серпні Росія спалила 8 млн книг, зокрема підручників. 
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