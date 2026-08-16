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Росія уночі вдарила по "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Унаслідок удару загинули 2 людей, ще 13 працівників підприємства отримали травми.

Росія уночі вдарила по "АрселорМіттал Кривий Ріг"
АрселорМіттал Кривий Ріг
Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг

У ніч проти 16 серпня російські війська атакували ракетами найбільший металургійний комбінат України "АрселорМіттал Кривий Ріг". Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства отримали травми.

Про це повідомили в компанії.

Після російської атаки на комбінат пошкоджено основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва.

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Частину виробничих процесів на підприємстві призупинили. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та наслідки удару для роботи комбінату.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" наголосили, що підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості, та засудили російську атаку.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі Росія атакувала місто балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини. З-під завалів рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого – 44-річного чоловіка.

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