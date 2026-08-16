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Росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини: постраждали четверо людей

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.

Росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини: постраждали четверо людей
наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, серед них – троє мешканців Шевченківської громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Шевченкове внаслідок російських ударів постраждали чоловіки віком 50 та 65 років.

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Ще один 61-річний чоловік дістав поранення у селі Сподобівка Шевченківської громади. У селі Аркадіївка поранення отримав 51-річний чоловік.

Інформацію про стан постраждалих уточнюють.

Російська армія протягом доби використовувала проти Харківщини різні види озброєння.

Зокрема, ворог застосовував ракету, керовані авіаційні бомби, БпЛА типу «Герань-2», «Ланцет», «Молнія» та FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі, складські та господарські будівлі, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, приватний будинок у Золочеві та два автомобілі в Писарівці.

У Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю у Верхньозорянському, два автомобілі у Шевченковому та Аркадіївці, два приватні будинки у Сподобівці, а також багатоквартирний будинок у Приколотному.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки у Пимонівці.

У Харківському районі зазнали пошкоджень складська будівля у Березівському, приватний будинок у Руській Лозовій, а також приватний будинок і гараж у Прилісному.

У Лозівському районі пошкоджено магазин і будівлю пошти в Орільці.

У Чугуївському районі російські удари пошкодили п’ять господарських споруд, ангар, автомобіль та трактор у П’ятницькому.

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