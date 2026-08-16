Ворог знову бив по критичній і соціальній інфраструктурі області.

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Минулої доби російські війська масовано атакували Херсонську область авіацією, ударними безпілотниками та артилерією. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Херсон, Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Благовіщенське, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Берислав, Урожайне, Раківка, Костирка, Сагайдачне, Новорайськ, Біляївка, Нова Кам’янка, Золота Балка, Хрещенівка, Степне, Бургунка, Зміївка, Львове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Осокорівка, Республіканець та Томарине.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено шість багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також російські війська понівечили магазин, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.

Через безпекову ситуацію та постійні російські атаки напередодні зі звільнених громад Херсонської області евакуювали п’ятьох людей.