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Через обстріли РФ за добу на Запоріжжі загинула людина, восьмеро поранені

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Через обстріли РФ за добу на Запоріжжі загинула людина, восьмеро поранені
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 1034 удари по 55 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ за добу здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Софіївці, Запасному, Юрківці, Ясній Поляні, Любицькому, Щасливому, Барвінівці, Магдалинівці, Веселому Гаю, Преображенці, Омельнику, Копанях, Червоному Яру, Долинці, Червоній Криниці, Васинівці, Тимошівці, Микільському.

743 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новояковлівку, Українку, Люцерну, Щасливе, Грізне, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Лугівське, Рівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Верхню Терсу, Долинку, Копані.

270 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Григорівці, Червонодніпровці, Річному, Запорожцю, Запасному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Щербаках, Косівцевому.

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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