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Російські дрони атакували Київщину: постраждали троє людей, серед них дитина

У Броварському районі пошкоджено житловий будинок.

Російські дрони атакували Київщину: постраждали троє людей, серед них дитина
Росія атакувала дім у селі Чайки
Фото: ДСНС в Facebook

Вранці 16 серпня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них – дитина.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Дитині медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці. Госпіталізація їй не знадобилася.

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Жінка внаслідок атаки отримала осколкові поранення. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Ще одному постраждалому медики допомогли на місці.

Внаслідок удару російських дронів у Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

У будинку понівечені покрівля та вікна.

На місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки російської атаки та допомагають постраждалим.

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