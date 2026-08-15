Російський дрон атакував фермерське господарство на Запоріжжі

Російські війська атакували Запорізький район безпілотником. Унаслідок удару по території фермерського господарства в Грізному поранення дістав 61-річний чоловік.
Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
В результаті атаки пошкоджені ангари із сільськогосподарською технікою та обладнанням. На території господарства виникла пожежа.
Останні удари ворога по Запорізькій області
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