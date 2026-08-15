Російський дрон атакував фермерське господарство на Запоріжжі

За попередньою інформацією, поранено людину.

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Російські війська атакували Запорізький район безпілотником. Унаслідок удару по території фермерського господарства в Грізному поранення дістав 61-річний чоловік.

Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

В результаті атаки пошкоджені ангари із сільськогосподарською технікою та обладнанням. На території господарства виникла пожежа.

Останні удари ворога по Запорізькій області

У Запорізькому районі двоє людей загинули і поранені через атаку російського FPV-дрона на комбайн під час польових робіт. Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.