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Російський дрон атакував фермерське господарство на Запоріжжі

За попередньою інформацією, поранено людину.

Російський дрон атакував фермерське господарство на Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: zprz.city

Російські війська атакували Запорізький район безпілотником. Унаслідок удару по території фермерського господарства в Грізному поранення дістав 61-річний чоловік. 

Про це повідомив в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

В результаті атаки пошкоджені ангари із сільськогосподарською технікою та обладнанням. На території господарства виникла пожежа.

Останні удари ворога по Запорізькій області

  • У Запорізькому районі двоє людей загинули і поранені через атаку російського FPV-дрона на комбайн під час польових робіт. Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.
  • Упродовж минулої доби окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах Запорізької області. Дві людини отримали поранення. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
  • Російські війська вдень 14 серпня атакували підприємство у Запоріжжі. Пошкоджено службове авто. На щастя, обійшлось без постраждалих.
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