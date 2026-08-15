Українські рятувальники завершили місію з гасіння лісових пожеж у Франції

Зведений загін ДСНС повернувся до України після майже двотижневої місії з ліквідації масштабних лісових пожеж у Франції.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки працювали із французькими колегами. Українські фахівці патрулювали лісові масиви і використовували безпілотники для виявлення нових осередків займання.
У ДСНС зауважили, що ця операція стала першою місією українських рятувальників із надання допомоги країні-члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту.
- З початку липня французькі правоохоронці затримали 474 особи, яких підозрюють у спричиненні умисних та ненавмисних пожеж.
- Масштабні пожежі спалахнули на тлі рекордної спеки, яка в багатьох регіонах перевищила 42 градуси. Зокрема, у Шатомеяні синоптики зафіксували новий місячний рекорд — 43,1 градуса тепла, а в інших населених пунктах стовпчики термометрів піднімалися до 41,7–42,9 градуса.