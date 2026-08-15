Українські рятувальники завершили місію з гасіння лісових пожеж у Франції

Наша держава відправила на допомогу 70 фахівців і 15 одиниць спецтехніки.

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Зведений загін ДСНС повернувся до України після майже двотижневої місії з ліквідації масштабних лісових пожеж у Франції.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки працювали із французькими колегами. Українські фахівці патрулювали лісові масиви і використовували безпілотники для виявлення нових осередків займання.

У ДСНС зауважили, що ця операція стала першою місією українських рятувальників із надання допомоги країні-члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту.