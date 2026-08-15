Федоров: росіяни використовують село Біленьке на Запоріжжі як полігон

Село є однією з найскладніших точок Запоріжжя.

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Село Біленьке Запорізького району через близькість до лінії фронту залишається однією з найскладніших точок Запорізької області. Російські військові фактично використовують населений пункт як полігон.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, саме в Біленькому ситуація взимку, ймовірно, буде найскладнішою.

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"Ворог використовує Біленьке як полігон. На жаль, це так. Чому? Близькість фронту… умовно він через річку. Це найскладніша точка зараз для нас", – сказав Федоров.

Очільник ОВА зазначив, що влада намагається забезпечити стабільне життя у прифронтових громадах, попри постійні ризики.

Два тижні тому Федоров закріпив своїх заступників за прифронтовими районами, щоб вони безпосередньо контролювали ситуацію та оперативно реагували на проблеми.

За його словами, представники ОВА щотижня працюють у громадах, зокрема займаються відновленням комунікацій, зв’язку, інтернету та транспортного сполучення.

"Наскільки ми будемо тримати життя там, настільки ми не будемо впускати війну в Запоріжжя", – наголосив Федоров.